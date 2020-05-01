فيديو: ممرضات الحجر بالإسكندرية يطلقن الزغاريد فرحا بشفاء رئيستهن

في جو تغمره الفرحة والبهجة، ودع الفريق الطبي وممرضات الحجر الصحي بمستشفى العجمي في الإسكندرية، أمل حامد رئيس الممرضات، وذلك بعد شفاءها من فيروس كورونا الذي أصيبت به أثناء أداء عملها بالمستشفى.

وأطلقت الممرضات الزغاريد احتفالًا بخروج رئيستهن من الحجر الصحي، بعد ظهور سلبية نتائج التحاليل سلبية من الفيروس.

وحرص الطاقم الطبي على توديع رئيس التمريض أثناء خروجها من الحجر الصحي وذهابها إلى منزلها بعد تحسن حالتها وشفاءها.

كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية معها، ودونوا عليها "فرحة لا توصف بخروج ميس أمل من الحجر الصحي".

https://www.facebook.com/jilan.amrousy/videos/2900278410020418/