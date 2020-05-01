طقس السبت: استمرار في ارتفاع درجات الحرارة وكثافة في الشبورة المائية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يشهد الطقس غدا السبت، استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة، وأن تشهد القاهرة الكبرى طقسا مائلا للحرارة نهارًا، مائلا للبرودة ليلا، مع تكون شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

ويشهد الوجه البحري طقسًا مائلا للحرارة نهارا، مائلا للبرودة ليلا، مع كثافة الشبورة المائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وستشهد السواحل الشمالية الغربية، طقسا معتدلا نهارا باردا ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط غربا، وأن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقسا معتدلا نهارا مائلا للبرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على وسط سيناء.

ووأوضح خبراء هيئة الأرصاد أن الطقس سيكون مائلا للحرارة نهارا لطيفا ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون الرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة على عدد من محافظات مصر

القاهرة 32 19

الإسكندرية 26 17

مطروح 28 15

سوهاج 39 21

قنا 39 22

الأقصر 38 21

أسوان 39 24