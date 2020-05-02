"الصحة العالمية" تبدد آمال الكثيرين: كورونا ينتقل في المناطق الحارة

يعلق الكثيرون آمالهم على دخول فصل الصيف، اعتقاداً بأن المناخ الحار سوف يقضي على انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي علقت عليه منظمة الصحة العالمية، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، إن الفيروس يمكن أن ينتقل في المناطق التي يكون المناخ فيها حاراً ‏أو رطباً.

ونصحت المنظمة، قائلة: "وكيفما كان ‏المناخ، اتخذ التدابير الوقائية إذا كنت تعيش في منطقة أُبلغ فيها عن حالات ‏عدوى بكوفيد-19 أو تنوي السفر إليها".

وأضافت: "ولعل أفضل طريقة لحماية نفسك من ‏الإصابة بمرض كوفيد-19 هي المواظبة على غسل يديك، فبواسطة ذلك، يمكنك ‏التخلص من الفيروسات التي قد تكون عالقة بيديك وتتجنب بالتالي العدوى ‏المحتمل حدوثها إذا لمست عينيك أو فمك أو أنفك".‏