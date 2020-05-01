  تسجيل 91 حالة إصابة جديدة في السنغال بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم، تسجيل 91 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

وأوضحت الإذاعة السنغالية نقلا عن بيان لوزارة الصحة السنغالية، أنه وبعد فحص أكثر من 900 شخص، تبين ظهور حالات إيجابية بلغت 91 حالة، ليصل إجمالي عدد المصابين بالوباء في السنغال إلى ألف و24 حالة .

وكانت الحكومة السنغالية قررت أمس الخميس، الشروع في فتح المدارس بداية من الثاني من يونيو المقبل. وذكر بيان رسمي بثته الإذاعة السنغالية، أن الحكومة قررت عودة الدراسة يوم الثاني من يونيو بالنسبة للأقسام التحضيرية للامتحانات، وبالنسبة للتعليم العالي، منوهة أنه "على الأكاديميات التفكير في أساليب الاستئناف الشامل للتدريس خلال الفترة من الثاني إلى الرابع عشر يونيو القادم.

وكان الرئيس السنغالي ماكي صال، قد أمر بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات يوم السادس عشر من مارس ضمن الإجراءات المتخذة من طرفها، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وكان من المقرر عودة الدراسة يوم السادس أبريل قبل أن يمدد القرار حتى الرابع مايو وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تمديد القرار.

وكانت وزارة الصحة السنغالية، أعلنت أمس الأول الأربعاء تسجيل تسعة وخمسين إصابة بكورونا المستجد ليصل عدد المصابين ثمانمائة واثنين وثمانين شخصا منذ الثاني من مارس تاريخ تسجيل أول إصابة بالوباء.