عاجل.. تسجيل أكثر من 200 وفاة بكورونا في نيويورك

أعلنت سلطات مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم، تسجيل أكثر من 200 وفاة و2.6 ألف إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال اليوم الماضي، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو، أثناء موجز صحفي عقده اليوم، إن المدينة فقدت أمس الخميس، 202 من أبنائها بسبب كورونا المستجد، كما سجلت السلطات الصحية، ألفين و637 إصابة جديدة بالوباء.

وأشار عمدة نيويورك إلى تراجع معدلات كورونا في المدينة، بما في ذلك عدد المرضى في العناية المركزة، محذرا في الوقت نفسه من أن إحصاءات الوفيات والإصابات الجديدة الأخيرة تؤكد أن "معركة لا تزال تنتظر" المدينة في الفترة القادمة، وتابع: "لا يمكن أن نستسلم الآن".

وشدد دي بلاسيو، على أن خطر كورونا لا يزال قائما، وقد تعاود أرقام الفيروس الارتفاع في المدينة في حال عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، قائلا: "عندما تفتح الباب قليلا أمام الفيروس فإنه يزداد قوة، لكننا لن نسمح بذلك".

وحسب إحصاءات أمس الخميس، سجلت في مدينة نيويورك 162ألف و212 إصابة مؤكدة بكورونا المستجد، وتلقى أكثر من 41 ألف مصاب العلاج في مستشفيات المدينة من الوباء.

وسجلت السلطات الصحية 12 ألف و571 وفاة مؤكدة جراء كورونا، بالإضافة إلى 5 آلاف و259 وفاة يفترض أنها ناجمة عن الوباء.

مقاطعة مودوك تسمح للنشاطات غير الأساسية بفتح أبوابها وبارتياد المطاعم

وسمحت مقاطعة زراعية في كاليفورنيا للنشاطات غير الأساسية بفتح أبوابها وبارتياد المطاعم، اليوم، لتصبح أول مقاطعة تتحدى أوامر حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم بحظر مثل تلك الإجراءات خلال تفشي كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقالت هيذر هادويك، نائبة مدير خدمات الطوارئ في مقاطعة مودوك، لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن المقاطعة "تتحرك قدما في تنفيذ خطة إعادة الفتح".

وأضافت هادويك، أن المقاطعة التي يقطنها نحو تسعة آلاف نسمة في الركن الشمالي الشرقي من الولاية والمتاخم لحدود ولاية أوريجون لم تسجل أي حالات إصابة بـ"كوفيد- 19".

وأكدت هادويك، أن المقاطعة لم يردها أي تصريحات من الحاكم بشأن خطة استئناف النشاطات، لكنها رأت أن ذلك يتوافق مع مؤشرات الحاكم نيوسوم لاستئناف النشاط.

وتابعت المسؤولة الأمريكية قائلة "إننا نستخدم إرشاداته في تلك الخطط وليس لدينا حالات سكاننا سيمضون قدما بنا أو بدوننا، نحتاج حقا لوضع توجيهات لهم كي يتمكنوا من فعل ذلك بأسلم طرق ممكنة".

وفي مطعم "كانتري هيرث رستورانت آند بيكري" في بلدة كاردفيل الصغيرة، دخل ثلاثة مواطنين لتناول الإفطار، بحسب مالكة المطعم جانيت إيرين، وأضافت إيرين أن عملائها المعتادين كانوا متعاونين للغاية.

ولا تزال إيرين قلقة لأن المقاطعة لم تحصل على موافقة حاكم الولاية بعد.