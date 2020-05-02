"وجبة الخير" لأهالي قرى العزل

شهدت قرى العامرية ونهطاى وكفر جعفر بنطاق مراكز المحلة وزفتى وبسيون بمحافظة الغربية، المعروفة إعلامياً بقرى العزل الصحى، سلسلة من مبادرات الخير، التى دشنها مواطنون وممثلو المجتمع المدنى، لتوزيع فوانيس رمضان ووجبات سحور على كافة الأسر والعائلات الأكثر احتياجاً، عقب انتشار عدوى «كورونا»، وظهور أكثر من 30 حالة إيجابية.

«وجبة الخير»، مبادرة انطلقت ولاقت إشادة كبيرة من ممثلى كبار العائلات والشخصيات ومشايخ القرى، الذين أيدوا استمرارها طوال شهر رمضان المبارك، لتيسير الحياة على الأسر الفقيرة، وبحسب رامى محمود، أحد شباب المبادرة، تتراوح قيمة الوجبة بين 5 و10 جنيهات، وتحوى «جبن، لانشون، حلاوة، مربى وخبز»، مشيراً إلى توزيع أكثر من 560 وجبة على كافة الفقراء والمساكين.

تجميع 450 فانوساً صغيراً وإعداد ما يقرب من 1200 وجبة إفطار وسحور، وفرتها المبادرة، وفقاً لحسين محمود، ابن قرية العامرية، لتوزيعها على جميع الأهالى الخاضعين للعزل الصحى.