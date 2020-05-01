روسيا: احتمال قوي لموجة ثانية من كورونا الخريف المقبل

حذرت روسيا، اليوم، من أن هناك احتمالا قويا لموجة ثانية لجائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" الخريف المقبل، رغم احتمالية انخفاض معدلات الإصابة بالوباء عندما يبدأ الطقس الحار والمشمس في الصيف.

وقالت الهيئة الفيدرالية الروسية لمراقبة حماية حقوق المستهلك -في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إن هناك احتمالا كبيرا أن يتسبب الطقس الحار وكمية كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية الشمسية في خفض معدل الإصابة بفيروس كورونا مثل جميع التهابات الجهاز التنفسي الأخرى، ولكن عندما يكون الطقس باردا وممطرا ويعود المواطنون إلى أماكن الدراسة أو العمل فهناك احتمال كبير لموجة ثانية من الإصابة خلال فترة الخريف".

وأضافت الهيئة الروسية: "ويلاحظ أنه يجب إجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا فقط في حالة مخالطة الشخص مع أخر مصاب أو حتى إذا تواجدت احتمالية تواصله مع مصاب، ويجب على المواطنين في القرى والمناطق النائية إذا راودتهم شكوك حول إصابتهم الاتصال بالمركز الطبي الذي يخدم هذه المنطقة ليحدد الأطباء الحاجة إلى الفحص والاختبار من عدمه".