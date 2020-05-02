أمين الفتوى بدار الإفتاء: النظافة سمة أساسية للمسلم في كل الأوقات

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدين الإسلامي قد أوصى أتباعه بالنظافة بشكل دائم، وهو جزء أصيل بالدين الحنيف "إن الله نظيف يحب النظافة، وهو نص ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وأضاف "عمران" خلال استضافته ببرنامج "فتاوى"، والذي يقدمه الإعلامي محمد الحداد، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن اتخاذ كافة الإجراءات المعنية بالنظافة الشخصية والعامة والاعتناء بالبيئة المحيطة خلال شهر رمضان وغيره من الشهور يأتى في إطار استجلاب حب الله سبحانه وتعالى، موضحا أن ذلك أحد أهم السبل لإرضاء الله بخلاف تطبيقه لما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأكد أن الإجراءات الطبية الموصى بها حاليا لمواجهة فيروس كورونا مثل غسل الأيدي ينصح بها في كل الأوقات، ويجب أن تكون هي السمة الأساسية لكل شخص.