رئيس الباطنة بطب عين شمس يوضح كيفية استخلاص بلازما المتعافين من كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن استخدام بلازما المتعافين في حالات المصابين بفيروس كورونا، قد جرى فعليا في عدد من الدراسات بدولة الصين وغيرها من الدول الأوروبية: "كانت أعدادهم محدودة".

وأضاف "عقبة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن"، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه وبعد اتباع تلك التجارب على حالات مرضى فيروس كورونا بشكل إكلينيكي، أعلن عدد من العلماء حاجتهم لعقد دراسات أكثر في هذا الشأن، موضحا أن منظمة الصحة والدواء الأمريكية، قد أعلنت موافقتها على استخدام بلازما المتعافين في علاج الحالات المهددة للحياة لمصابي فيروس كورونا: "الموضوع مبشر حتى الآن، وفيه نتائج مبشرة".

وأكد أنه ولعدم توافر عقار من شأنه القضاء على الفيروس بشكل نهائي، فقد اتبع عدد من العلماء والأطباء استخدام بلازما المتعافين لمصابي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن نتائج الدراسات التي خرجت حتى الآن، جيدة وتشجع على الاستخدام مع اتخاذ احتياطات مهمة لمن شفي من الفيروس قبيل استخدامه لمن يعاني من المرض.

وتابع: "البلازما واحد من مكونات الدم المهمة، وبناخد عينات من بعض المرضي ونبدأ نفصلها ونشيل منها الخلايا زي كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية، ويتبقي في الآخر سائل أصفر بنسميه بلازما، وبنحط عليه مانع للتجلط، وبيحتوي 20% منها على أجسام مضادة للفيروس".