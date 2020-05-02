"شباب العمال" تطالب بسرعة إصدار قانون العمل

وجهت سكرتارية الشباب باتحاد عمال مصر برئاسة أحمد الغنام، عضو نقابة الإنتاج الحربي، ومحمد ربيع عضو نقابة الصحافة والطباعة، التهنئة للشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة احتفالات عيد العمال.

وقالت السكرتارية في بيان، إننا في ظل الاحتفال بهذه المناسبة العالمية التي تؤكد على دور وصمود ونضال العمال التاريخي يجب توجيه الشكر لأصحاب الياقات الزرقاء من العمال على ما يبذلونه من جهد للحفاظ على استمرار عجلة الإنتاج في الدوران لاستمرار منظومة الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة منذ 6 سنوات خاصة في ظل تداعيات أزمة كورونا العالمية التي أوقفت عجلة الإنتاج في كثير من البلدان.

وأضافت السكرتارية، أن الدولة لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على العمالة في هذه المرحلة الصعبة ووضعت نصب أعينها أبنائها من العمالة غير المنتظمة التي تضررت من هذه الجائحة وقدمت الكثير لمساندة هذه الفئة من العمال التي هي جزء من نسيج هذا المجتمع ولابد من استكمال تسجيل بيانات هؤلاء العمال داخل قاعدة بيانات وزارة القوى العاملة حتي يستفيدوا من المزايا المقدمة لهم من الدولة مثال قانون التأمينات الاجتماعية الجديد وشهادات أمان.

وطالبت السكرتارية، الحكومة بسرعة إصدار قانون العمل بما يضمن تحقيق الأمان للعامل بالقطاع الخاص وحفظ حقوقه وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية وتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل على كافة محافظات الجمهورية بما يشمل كافة أطياف الشعب المصري قبل 2030، وكذلك الحفاظ على شركات قطاع الاعمال وضخ استثمارات بقطاعات الغزل والنسيج والحديد والصلب والأدوية، للحفاظ على العمالة بها بعد أن أثبتت في محنة كورونا أن الشركات الوطنية هي أحد خطوط الدفاع عن الوطن.