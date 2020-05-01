لظهور الأعراض.. عزل أبوقير يحيل مصابة بكورونا للحجر الصحي بالعجمي

أعلنت إدارة مستشفى عزل أبو قير فى الإسكندرية، تحويل حالة واحدة من نزلائها إلى مستشفي العجمي للحجر الصحي، وذلك بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليها.

وقالت إدارة المستشفى، إن مستشفى عزل أبو قير يضم المصابين بفيروس كورونا المستجد دون أعراض، وفى حالة ظهور الأعراض على الحالة أو تطورها فى الإصابة، يتم الإحالة إلى مستشفى الحجر الصحي، لتبدأ بروتوكول العلاج والمتابعة والرعاية الطبية للحالة، كما حدث فى الحالة المحولة إلى مستشفى العجمي.

ووصل إجمالي عدد حالات الشفاء والتعافي داخل المدينة الشبابية، إلى 138 حالة.