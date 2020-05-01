اقتصادي أوبئة: نحتاج توعية مع الفتح الجزئي في مصر لتحريك عجلة الاقتصاد

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ علم اقتصاديات الوباء وانتشار الأوبئة، إن معدل الإصابات بفيروس كورونا حول العالم يصل من 2 لـ3 أشخاص، ينتقل منهم العدوى من شخص واحد، وفي حالات الزحام الشديدة من الممكن أن ينتقل العدوى من شخص واحد لـ300 شخص: "طالما إحنا فتحنا جزئيا علشان عجلة الاقتصاد تستمر، محتاجين توعية شديدة، والناس تاخذ احتياطاتها في مجال العمل".

وأضاف "عنان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، والذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه يجب عمل مسح عشوائي للمواطنين بعد أسبوعين من فتح الدولة للمواطنين، وفي حال زادت أعداد المصابين يتم التوقف عن هذا الفتح، وفي حال أصبحت الأعداد أقل يتم فتح الدولة بشكل أوسع: "لو فتحنا مرة واحدة مقدرش أسيطر على الإصابات"، موضحا أنه ومع وصول آخر شهر أبريل بـ400 حالة وفاة يعد ذلك آخر منحنى أمن للوفيات: "إحنا قفلنا على 406، وإحنا في تصاعد أفقي، وفي الشهر الجديد لو استمرينا بالأفقي الأرقام هتعلى شوية، واحتمال توصل عدد الوفيات لـ800 أو 1000 ودي نسبة وتناسب مع الشهر الجديد".

وأكد أن معدل الوفيات بلغ 15 وفاة يوميا، ونحن حاليا في الهضبة بمعدل إصابات مقبول وليس بالكثير مثل دول عدة: "ممكن نستمر كده وتقل وإحنا موصلناش للذروة"، مشيرا إلى أن فيروس كورونا سيعود مرة أخرى بمواسم مختلفة مثل الخريف: "هو بيجي في صورة موجات، والموجة الأولى مثلا في أمريكا ممكن تلحم مع الموجة الثانية، وكل فيروس بينحسر ويرجع في موجة تانية أخف".