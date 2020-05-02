"مياه القناة": إعادة الخدمة لمناطق فنارة وكسفريت والجزيرة البيضاء بفايد

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بإقليم القناة، الانتهاء من أعمال الإصلاح لخط مياه قطر 450 مليمترًا، وبطول 20 مترًا، بمنطقة فنارة بمدينة فايد.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن الخط يغذي مناطق أبورمانة وكسفريت والجزيرة البيضاء ومنطقة مدرسة الزراعة، مشيرًا إلى إعادة ضخ المياه للمواطنين بصورة طبيعية بالمناطق المتأثرة بالانقطاع .

وأوضح أن الشركة قامت بتوفير سيارات مياه شرب للمناطق المتأثرة بالانقطاع طوال فترة أعمال الإصلاح، والتى حرصت فيها الشركة على تكثيف الأعمال لعودة الأمور إلى طبيعتها وإعادة ضخ المياه فى أقل فترة زمنية ممكنة.