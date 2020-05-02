تدريب أطباء وفحص مخالطين.. كيف تعاملت محافظة قنا مع أزمة كورونا؟

محافظة قنا، من ضمن محافظات جمهورية مصر العربية التي أصاب فيروس كورونا عددا من المواطنين من مختلف الأعمار، ما دفع الأجهزة المعنية من المحافظة والصحية لوضع خطط لمواجهة هذا الفيروس الذي اجتاح غالبية دول العالم شرقا وغربا وجنوبا وشمالا.

تستعرض "الوطن" أهم ما استعدت به المحافظة في التعامل مع المصابين بفيروس كورونا المستجد بدءا من عمليات سحب العينة من المصاب مرورا بطرق العلاج والوقاية والعزل، حيث تم تزويد عدد من المستشفيات بـ 8 أسرَّة عناية مركزة و6 أجهزة تنفس صناعي.

كما تم تدريب الأطباء سواء في مديرية الصحة بقنا وأطباء كلية الطب في جامعة جنوب الوادي على التعامل مع أجهزة التنفس قبل متخصصين.

كما تم تركيب جهاز pcr الخاص بتحليل فيروس كورونا بالمحافظة الذي من شأنه يوفر كثيرا من الوقت في الكشف عن المصابين وعدم التنقل بالعينات إلى الأقصر أو أسيوط .

وأعلن صحة قنا أنه تم تحديد مستشفى حميات قنا من الأحد المقبل لتكون حجرا صحيا لمصابي فيروس كورونا وبذلك عدم نقل المصابين إلى محافظات أخرى للعلاج.

وقامت جامعة جنوب الوادي بتجهير أكبر مبنى في المدن الجامعية يضم 145 غرفة مجهزة بعدد 290 سرير وتم فرشها وتوفير كافة المستلزمات الضرورية للمرضى المقرر عزلهم في حال الاحتياج لذلك ، كما أعلنت الجامعة في بيان صحفي من قبل وضع كافة إمكانياتها لدعم قطاع الصحة بقنا في مواجهة هذه الأزمة.

وسكنت الجامعة في مدنها في الغردقة 157 مصريا من العالقين العائدين من ميناء ضبا السعودى عبر ميناء سفاجا، لقضاء 14 يوماً فى الحجر الصحى وذلك وفقاً للخطة الشاملة للدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما تم تجهيز 89 غرفة بطاقة 178 سريرا بالمدن الجامعية بالغردقة.

وتقوم فرق الطب الوقائي بفحص المخالطين لمصابي فيروس كورونا بشكل يومي مع التنبيه عليهم بالعزل بالمنزل للمدة المقررة وإعطائهم التعليمات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد وإبلاغنا على الفور في حالة حدوث أي أعراض في أي وقت فنحن نعمل على مدار اليوم دون توقف طبقا لخطة الطوارئ الموضوعة.

كما صرفت مديرية الصحة بقنا 3 أشهر من مقررات العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة وكذلك صرف مقررات 3 أشهر للمستفيدين من ألبان الأطفال، كما تم توزيع العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة والمركزية على الوحدات الصحية بكل مركز للحد من التزاحم والاختلاط ومن ثم الحد من انتشار العدوى.

ألزم المحافظ والمسؤولون في المحافظة الشركات المنفذة للمشروعات في المحافظة باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا للعاملين بتلك المواقع وتقديم وسائل الوقاية الصحية من كمامات وأدوات مكافحة عدوى وتطبيق كافة الإجراءات التي وجهت بها وزارة الصحة المصرية من إرشادات وقائية وتدابير.