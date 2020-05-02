13 غرفة عمليات تتابع امتحان الإنجليزية للصف الأول الثانوي بكفر الشيخ

تتابع الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم السبت، أداء 20 ألف و435 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوي، لامتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني في اللغة الإنجليزية، وذلك عبر أجهزة التابلت.

وأوضحت "كشك" أنها ستتابع دخول الطلاب على المنصة، من خلال 13 غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم، لتلقي أي شكاوى وحلها فورًا، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي شكاوى من امتحان اللغة العربية يوم الأربعاء الماضي، حيث بلغت نسبة الدخول على المنصه 100% .

وقالت وكيل الوزارة ، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سمح للطالب بالدخول على منصة الاختبار من خلال التابلت، أو أي جهاز متصل بالإنترنت، ولا توجد أي قيود فنية.