أعضاء "ثقافة النواب" يطالبون بتكريم أبطال مسلسل الاختيار داخل البرلمان

طالب عدد من أعضاء لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، بتكريم أبطال العمل الدرامي الاختيار، الذي يجسد حياة البطل الشهيد أحمد منسي.

وأكد أعضاء اللجنة، أن النجاح الساحق الذى حققه هذا المسلسل منذ الحلقة الأولى، يؤكد أن المجتمع المصري في حاجة إلى هذه النوعية من الأعمال الدرامية، التي تجسد تاريخ الأبطال من القوات المسلحة والشرطة.

وأشاروا إلى أن الأثر الإيجابي لمسلسل الاختيار، بدا على الأطفال والشباب، الذين أصبحوا مبهورين بالدور الذي تلعبه القوات المسلحة والشرطة، لحماية هذا الوطن.

وقال محمد شعبان وكيل اللجنة والقائم بأعمال رئيسها، إن مسلسل الاختيار، خلق حالة داخل الأسرة المصرية، لأننا ببساطة لأول مرة، نرى تجسيد لحكايات شهداء ضحوا بدمائهم، فداءً للوطن.

وأكد فى تصريحات لـ"الوطن"، أن هذا المسلسل استطاع أن يغرد خارج السرب فى ظل السباق الرمضاني، لا سيما أن المشاهد المصري، تعود على تقديم نماذج مختلفة للدراما الاجتماعية، لكنه افتقد لسنوات طويلة، هذا النوع من الأعمال البطولية، التى تؤرخ لبطولات الجيش والشرطة.

وأوضح "شعبان"، أن الأطفال والشباب، أصبحوا ينتظرون مسلسل الاختيار، ليتعرفوا على ما الذي يفعله أبناء المؤسسة العسكرية فى حماية الوطن.

ولفت إلى أن هذا المسلسل، خلق حالة من الوطنية، وهو ما يجب الاستفادة منها، لتقديم أعمال أخرى، تؤرخ لبطولات الجيش والشرطة المصرية.

وطالبت جليلة عثمان، بضرورة الاستفادة من الحالة التى صنعها مسلسل الاختيار، فى تعريف أبنائنا بالتضحيات التى يقدمها أبطال الجيش والشرطة، فداءً لهذا الوطن.

وقالت فى تصريحات لـ"الوطن"، حفيدي وأصدقائه يتابعون المسلسل بشغف، وهو ما يؤكد أن أطفالنا وشبابنا ليسوا بحاجة إلى مادة لتدريس التربية الوطنية، لكنهم بحاجة لمن يقدم لهم حكايات عن أبطال ضحوا بدمائهم لحماية تراب هذا الوطن، من خلال قالب درامي.

وأشارت إلى أنها ستتقدم بطلب إلى لجنة الثقافة والأثار والإعلام بمجلس النواب، لتخصيص اجتماعا لتكريم أبطال مسلسل الاختيار، ودراسة الأثار الإيجابية لهذا العمل، في حضور وزيري الإعلام والثقافة.

ولفتت إلى ضرورة الاهتمام بتقديم هذة النوعية من الدراما الواقعية، لأبطال حقيقين من أبناء الجيش المصري والشرطة، لا سيما أن تسببت فى كشف حقيقة الجماعات الإرهابية، التي تتشدق باسم الدين.