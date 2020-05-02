صور.. انتهاء عملية نقل الكباش الـ4 إلى ميدان التحرير

أعلن مجلس الوزراء، منذ قليل، نجاح عملية نقل الكباش الـ4 لميدان التحرير بوسط القاهرة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمها، الذي امتد على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وأوضح البيان المنشور عبر الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، أن الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أكد الانتهاء من أعمال تركيب كبشين من الكباش الأربعة، على القواعد المخصصة لهما، وجار استكمال أعمال تركيب الكبشين الآخرين، بجوار مسلة الملك رمسيس الثاني، التي تم ترميمها وإقامتها بالميدان خلال الشهور الماضية.

وأوضح أنه سيتم تغليف جميع الكباش بصناديق من الخشب، لحين افتتاح مشروع تطوير ميدان التحرير، الذي مولته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع محافظة القاهرة، ووزارة السياحة والآثار في إطار خطة الدولة لإبراز حضارة مصر الفريدة للعالم، وسط سيناريو عرض وتصميمات جديدة لتجميل الميدان، لإظهاره في أبهى صورة، ليكون مزارا جديدا ضمن المزارات الأثرية والسياحية في مدينة القاهرة.

وتمت عملية النقل، بمعرفة شركة المقاولون العرب، تحت إشراف فني وأثري، ومرممي المجلس الأعلى للآثار، والأمين العام للمجلس.