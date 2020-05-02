وزيرة الصحة عن أكثر من 300 إصابة في اليوم: "متوقعينه.. ولازم نتعايش"

علقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، على الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات اليومية، بفيروس كورونا في مصر، قائلة: إن هذه الأعداد متوقعة من البداية.

وقالت زايد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر": "سلوكياتنا لازم تتغير عشان نتعايش مع كورونا، والعالم هيضطر يتعايش معاه، لحد ما يظهر أدوية معالجة أو لقاح، لكن الزيادات اللي شهدناها، ده اللي إحنا متوقعينه، وهي زيادات مش بمعدلات الضعف للأسبوع اللي قبله".

وأضافت: "سلوكياتنا في الأسبوعين قبل رمضان، ومن جوجل بنعرف تحرك الناس زاد أو قل، وتقرير جوجل، نسبة التحرك في الأسواق بنسبة 40% قبل الأسبوعين، لكنه قل 11% بس عن الأيام العادية، وده معناه إن الناس نزلت بشكل أكبر".