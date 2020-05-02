صور.. فنادق مرسى علم تستقبل العالقين المصريين بالخارج بخطة مواجهة كورونا

استقبلت فنادق مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر والمخصصة للحجر الصحي، اليوم، عددًا من المصريين العالقين في عدة دول، وذلك لمدة 14 يومًا، يخضعون خلالها للعزل الصحي، كإجراءا وقائي لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وذكر عاطف عثمان مدير أحد الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي بمرسى علم لـ"الوطن"، أن الفندق استعد لاستقبال المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر، حيث تم تعقيم النزلاء والحقائب والمتعلقات الشخصية وقياس الحرارة لدى وصولهم مباشرة، وقبل دخولهم الفندق، وذلك بعد تقسيمهم لمجموعات منعًا للتكدس والازدحام.

وأكد أن إدارة الفندق تولي اهتمامًا كبيرًا من جانبها للمصريين العائدين من الخارج طوال مدة الإقامة، من خلال وضع نظام صحي وغذائي يتناسب مع شعائر شهر رمضان الكريم.

ولفت إلى أن تعليمات الإقامة تتضمن عدم مغادرة الغرف إلا نصف ساعة كل يوم للتمشية، ووضع وجبات الطعام والشراب للنزلاء على باب الغرف، مع حظر التعامل المباشر مع العاملين، والإبلاغ عن أي مشكلة صحية أو أي أعراض طارئة للفريق الطبي المرافق لهم.

واستقبل مطار مرسى، أمس الجمعة، أكثر من رحلة طيران لإجلاء المصريين العالقين بالخارج، إحداها قادمة من العاصمة الروسية موسكو وعلى متنها ما يقرب من 320 راكبًا، والثانية من مطار كييف وعلى متنها 164، وثالثة قادمة من العاصمة الكينية نيروبي بعد مرورها بأديس ابابا، و على متنها 136 مصريًا.

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