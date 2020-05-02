وزير الصحة توضح طرق علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين من الفيروس

قالت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، إن علاج مصابي كورونا عن طريق بلازما المتعافين من الفيروس تتم في مصر، وعدد كبير من دول العالم خلال الفترة الماضية، وتابعت: "فيه 100 دولة دخلت مع منظمة الصحة العالمية علشان نعمل أبحاث عن علاج الكورونا بالبلازما، ولو طلعت نتائج أفضل هنحاول نعممها ونقيس التجربة".

وأضافت "زايد" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحكاية"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن العلاج بالبلازما يتم من خلال جلب المتعافين بعد مرور 3 أسابيع على تعافيهم، ولكن يكون المتعافي بمواصفات معينة، ويتم التبرع بالبلازما الخاصة به، ويتم إجراء فحوصات معملية على تلك البلازما، مشيرة إلى أنه قد تم جلب 6 متعافين وتطابقت شروط البلازما على 3 منهم فقط: "أحنا دلوقتي في انتظار نشوف النتائج، وفيه حالتين استجابوا بشكل كبير، وهنعلن عن النتائج ونتبادلها مع العالم وهنكبر القاعدة ونستدعي كثير من المتعافين".

وأكدت أن المشروعات القومية التي جرت خلال السنوات الماضية في مجال الصحة قد عززت من قدرة الدولة على مواجهة فيروس كورونا واستكمالها في علاج المرضي الأخرين، مشيره إلى أن المستشفيات النموذجية التي أطلقها الرئيس خلال حزمة من الإجراءات في 6 يوليو عام 2018 قد عززت من عمل مستشفيات العزل، بخلاف معامل البلازما لتصنيع مشتقات البلازما: "عندنا دلوقتي 6 مراكز تجميع بلازما".