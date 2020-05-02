"الفقي" عن عقار "ريميديسڤير": لا يعنى عودة الحياة إلى طبيعتها

قال الدكتور أشرف الفقي استشارى الأبحاث الإكلينيكية والأمراض المناعية، زميل سابق بهيئة سلامة الدواء الأمريكية إنه في ضوء الموافقة الرسمية الاستثنائية اليوم لهيئة سلامة الدواء الأمريكية (FDA) على عقار "ريميديسڤير" لعلاج كورونا، أود توضيح الآتى للناس (ولأسباب مفهومة ماكنتش أقدر أصرح بذلك إلا بعد موافقة الهيئة اليوم و ليس قبلها):

- الدواء المذكور أثبت تحسنا في الحالات المتأخرة الموجودة في مستشفى وبعضها على أجهزة التنفس الصناعي، ولم تتم في هذه التجارب السريرية تجربته علي الحالات صاحبة الاعراض البسيطة والمتوسطة (وهي غالبا الحالات رهن الإقامة المنزلية) وقد لا تكون نتيجة الدواء على هذه الحالات ذو فائدة ملموسة حال تجربتها تجاههم، وهذا يعني:

١- إن هذا الدواء لا يعني عوده الحياة إلى طبيعتها غدا اعتمادا على أن هناك دواء وليس معنى ذلك أن الدواء سيؤثر على القرارات المتعلقة بالصحة العامة كإلغاء الإقامة الجبرية والتباعد الجسدي ووجوب ارتداء الكمامة..إلخ، هذا دواء أثبت فاعلية في تقليص عدد أيام إيواء المرضى ذوى الحالات المتأخرة بالمستشفى وتبدير خروجهم منها بعد شفائهم مقارنة بالمجموعة التطوعية الأخرى من المرضى التى لم تأخذه.. نقطة.

2- وجوده في الاحتياطي الاستراتيجى لأي دولة لا يعنى أنى كدولة في أمان من الفيروس ولكن معناه أنى عندي دواء ممكن يقلل عبء الإيواء على أسرة المستشفيات وتقليل معدلات الوفاة خاصة وأنه دواء بالوريد وبالتالي لا يمكن حقنه في المنازل أصلا..

3- قد يكون هناك علاجات في المستقبل أكثر كفاءة (البلازما وغيرها). ...و ميزة هذا العلاج الجديد المجاز أنه سيكون هو العلاج المقارن في أي تجارب سريرية مستقبلية لاستبيان كفاءة علاجات أخرى اختبارية مستجدة، ما يعزز نتائج هذه التجارب، الوضع الذي كان غائبا في أي تصميم لهذه التجارب السريرية في السابق نظرا لغياب ما يطلق عليه (Standard of care) وقتها.

واختتم الفقي منشوره عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، "بالبلدي ده دوا ممتاز للحالة اللي قاب قوسين من الوفاة ومَش دوا لواحد سخن وبيكح ومحتار عنده كورونا وإلا شوية صداع".