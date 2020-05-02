كوريا الشمالية تنشر صوراً لأحدث ظهور للزعيم "كيم جونج أون"

قالت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، إن كوريا الشمالية نشرت صوراً لأحدث ظهور للزعيم الشمالي "كيم جونج أون"، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، فجر اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وأعلنت وكالة أنباء كوريا الشمالية، مساء أمس الجمعة، مشاركة الزعيم الشمالي كيم جونج أون، في نشاط عام.

من جانبها، أشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، إلى أول ظهور علني للزعيم الكوري الشمالي منذ نحو 3 أسابيع.

ونقلت "يونهاب" عن الاذاعة التلفزيونية المركزية في كوريا الشمالية، أن "كيم جونج أون"، حضر مراسم بمناسبة الانتهاء من مصنع للأسمدة في سونتشون بإقليم بيونجان الجنوبي، أمس الجمعة الذي يصادف يوم العمال.

ويعد هذا أول نشاط علني يُبلغ عنه منذ مشاهدته لآخر مرة في 11 أبريل، وهو يرأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم.

جدير بالذكر، أنه لم يجر الإبلاغ عن ظهور كيم جونج أون، في وسائل الإعلام منذ 12 أبريل الماضي، كما أنه لم يحضر الاحتفال بميلاد جده الراحل، مؤسس الدولة "كيم إيل سونج" في 15 أبريل الماضي، وهو أحد أهم العطلات في بلاده.

وظهرت تقارير تشير إلى تعرض الزعيم الشمالي لخطر شديد بعد خضوعه لعملية جراحية واحتمالية وفاته.