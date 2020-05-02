رمضان نسخة أولى.. الشباب التونسي يجتمع مع العائلات ولا سحور في الشارع

في شهر رمضان الذي يتميز عادة باللقاءات والإفطارات العائلية، يجد الشاب التونسي أديب الجبالي نفسه، بعيدا عن أصدقائه الذين اعتاد لقاؤهم سنويا طيلة الشهر الكريم، نظرا لإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد في تونس، والتزم المنزل مع العائلة، بسبب حظر التجوال.

ويقول أديب الجبالي، إن تونس تمر بحجر صحي عام، وحظر تجوال، والمواطنون لا يخرجون خارج منازلهم، إلا للضرورة القصوى، وبعد الساعة الثامنة مساءً، ممنوع الخروج نهائيا، وإلا التعرض للمسائلة القانونية.

وأضاف الجبالي لـ"الوطن": "نقضي شهر رمضان مع العائلة، وكنا في السنوات الماضية، في شهر رمضان بعد الإفطار نذهب للمقاهي القديمة، ونقضى اليوم مع الأصدقاء، ونتناول السحور في الشارع ثم نذهب إلى المنزل".

وتابع: "نتناول في الإفطار بوريكة، وهي أكلة مغربية قديمة، عبارة عن مثلث به بيض وطن وهذا نوع من أنواع السمك، والحساء باللحم، ومع هذه الوجبة الرئيسية، نتناول المكرونة الاسباجيتي أو الكسكسي أو الطواجن، ونشرب اللبن الرايب، ولا نتناول المشروبات الغازية، وتكون التحلية بالزلابية بعد الطعام وأذنين القاضي".

أما عن وجبة السحور فيقول: "نشرب اللبن الرايب ومعه الدرع وهو شبيه بالسحلب التونسي، أو مسفوف وهو الكسكسي الأبيض المضاف عليه الحليب".

واختتم أديب حديثه: "يوجد التزام بالحظر ولا نخرج بالسيارات ونترجل بعد الإفطار وممنوع التجمعات".