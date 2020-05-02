وكالة موديز للتصنيف الائتماني تؤكد تصنيف المملكة عند "أيه 1"

أكدت وكالة التصنيف الائتماني"موديز"، أمس الجمعة تصنيف المملكة العربية السعودية عند "أيه 1" A 1، بينما عدّلت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية نتيجة للصدمات الخارجية على إثر جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، ويعزى سبب تعديل الرؤية المستقبليه إلى سلبيه للمخاطر التي يمكن أن تواجهها المملكة من جراء تذبذبات سعر النفط الناتجة عن كورونا المستجد ومن عدم اليقين الناتج عن تعامل المملكة للتخفيف من آثار هذه العوامل، من خلال موازنة الديون والإيرادات النفطية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأكدت الوكالة في تقريرها الائتماني، أن تصنيف المملكة مدعوم أيضًا بسياسة نقدية فعّالة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.

الوكالة: خطط تنويع اقتصاد السعودية بعيدًا عن النفط من الممكن أن تسهم في رفع إمكانات النمو

واشارت "وديز"، إلى تحسين فعالية السياسة المالية الناتجة عن الإصلاحات المالية الهيكلية، بما في ذلك إطار إدارة مالية عامة متوسطة الأجل.

وأوضح الوكالة، أن خطط تنويع اقتصاد السعودية بعيدًا عن النفط من الممكن أن تسهم في رفع إمكانات النمو على المدى المتوسط.

وعلى صعيد المالية العامة، رفعت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2020 من 8.7% إلى 12% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقدّرت الوكالة أن يصل حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الى 38% للعام 2020 و حتى 45% على المدى المتوسط.

وأشارت الوكالة إلى أن المملكة تعد ثاني أكبر منتج للنفط "بما في ذلك الغاز المكثف والطبيعي" في العالم، ولديها احتياطيات نفطية كبيرة، بالإضافة إلى أقل تكاليف الاستخراج على مستوى العالم والخبرة الطويلة التي توفر للمملكة درجة عالية من الميزة التنافسية على منتجي النفط الآخرين.