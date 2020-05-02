وزيرة الصحة: مرونة النظام الصحي المصري سبب استيعاب مصابي كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الحالات المصابة بفيروس كورونا وأعراضها بسيطة تكمل علاجها في نزل الشباب والفنادق والمدن الجامعية وتتعافى تحت إشراف طبي كامل مما يقلل الضغط على النظام الصحي، "بدأنا من إمبارح الحالات البسيطة بتتقيم في مستشفى الحميات وتبدأ تروح مباشرة على الفنادق ونزل الشباب والمدن الجامعة تحت إشراف طبي كامل".

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة "MBC مصر"، أن 100% من الحالات البسيطة والمتوسطة في العالم لاتدخل المستشفيات، ولكن الدولة المصرية رفضت من اليوم الأول للإصابات ذلك، وأصرت على دخول المصابين المستشفيات "قولنا مش هنعمل زي برة وهنخليهم معانا في المستشفيات ولما تبدأ تتعافى نوديهم المدن الجامعية".

وتابعت زايد: "دلوقتي بدأنا نوديهم في بداية كورس العلاج نزل الشباب والفنادق والمدن الجامعية"، مشددة على أن مرونة النظام الصحي المصري يجعله قادر على إستيعاب الحالات وتقديم خدمات أخرى".