بعد انتحال صفة النائب العام.. النيابة تنشر حساباتها الرسمية ورقم الشكاوى

أعلنت النيابة العامة عن حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ورقم الشكاوى لوحيد التابع لها الذي تستقبل عليه الشكاوى من المواطنين وذلك بعد كشف واقعة انتحال أحد الأشخاص صفة النائب العام على موقع فيس بوك واستخدامه في النصب على مواطنين.

وأشارت النيابة العامة أنه ليس للنائب العام أي حساب رسمي عبر أي من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكذا ليس للنيابة العامة حساب رسمي سوى الصفحة الرسمية المسماة "Egyptian Public Prosecution النيابة العامة المصرية" بموقع "فيس بوك" والتي عنوانها الإلكتروني بالشبكة المعلوماتية " www.facebook.com/ppo.gov.eg" وتحمل العلامة الزرقاء الدالة على توثيقها لدى الشركة المالكة للموقع ونسبتها إلى النيابة العامة، وكذا حساب آخر رسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي " Instagram"، وعنوانه الإلكتروني www.instagram.com/ppo.gov.eg باسم "ppo.gov.eg" ويحمل كذلك ذات العلامة الزرقاء الدالة على توثيقه لدى شركة الموقع. وأن الوسيلة الوحيدة لدى النيابة العامة لتلقي الشكاوى إلكترونياً من المواطنين، هي عبر الرقم الهاتفي "01111755959" بتطبيق "WhatsApp، والسابق الإعلان عنه.