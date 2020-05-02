وزيرة البيئة: كنت من الخمسة الأوائل على المدرسة.. ومحبتش العمل في الترجمة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الإصرار والمثابرة والاعتماد على النفس، أدوات مهمة جدًا، ومشتركة في الدراسة والعمل.

وأضافت خلال حوارها، ببرنامج "البنائون"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور": "والدتي كانت دائمًا ما تدفعني إلى التفوق والاعتماد على النفس، وأن أكون الأفضل، دون عقد، وكنت من الخمسة الأوائل على المدرسة".

وتابعت: "ماما كانت بتخليني أبذل أقصى جهدي، وما زالت بتعمل نفس الدور، وبتدعمني بشكل كامل".

وأشارت، إلى أنها بدأت العمل في وزارة البيئة عام 1997، حيث كانت آخر المنضمين لفريق الدكتورة نادية مكرم عبيد، أول وزيرة للبيئة في مصر.

وأردفت: "دخلت مدرسة بورسعيد سكول، وده أهلني إني أطلع بلغة قوية، ولما كملت في كلية الآداب، بقت لغتي أقوى، ولما اشتغلت في الترجمة والتدريس، ملقتش نفسي، ولما بدأت عملي بوزارة البيئة، كنت بشتغل في تنسيق عمل المشروعات الخاصة بالدول المانحة في وزارة البيئة، وكان الشرط الأساسي، هو التمكن التام في اللغة الإنجليزية".