ياسمين فؤاد: لم أتوقع أن أصبح أصغر وزيرة في مصر

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنها لم تتوقع أن تصبح الوزيرة الأصغر في هذه الحكومة.

وأضافت خلال حوارها عبر شاشة "المحور": "أحب العمل في الوزارة، وأنا مستمرة منذ عام 1997، ودائمًا ما كنت أحلم أن أكون جزءًا من الوزارة، وبعد التعيين حصلت على راتب كان أقل بكثير من الذي حصلت عليه عندما عملت في أحد مشروعات الوزارة".

وتابعت: "ابتديت أكبر سنة بسنة، واشتغلت في تخطيط المشروعات، وانتقلت لعملية تقييم المشروعات الأجنبية، وعملت في مشروعات الأمم المتحدة، وعملت في منظمات المجتمع المدني، والجامعة".

وأردفت: "قعدت على كل الكراسي في قطاع البيئة، وده اداني نوع من أنواع الرؤية المختلفة والمتكاملة".