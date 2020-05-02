ياسمين فؤاد: السيسي يضع البيئة ضمن أولوياته بالرغم من التحول التنموي السريع

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعي تماما، أهمية البيئة، مؤكدًا أنها من ضمن أولوياته، مشيرةً إلى أن هناك أدلة كثيرة على هذا، وذلك بالرغم من التحول التنموي السريع في كل القطاعات الرئيسية بالدولة.

وأضافت خلال حوارها عبر شاشة "المحور": "ملف المخلفات على أجندة القيادة السياسية، بالرغم من صعوبته والتمويل وتعدد الأدوار وتعقيده، كما أنه أول رئيس جمهورية يضع حملة للوعي البيئي تحت رعايته".

وأردف: "وضع هذه الحملة تحت رعاية الرئيس السيسي، رسالة للمواطن بأنه يجب أن يكون واعيًا بيئيًا للحفاظ على البيئة".

وواصلت: "ما يحدث في العالم يؤثر على أي بيئة محلية في العالم، وصعوبة ملف البيئة في التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية، وأن تكون الدولة قادرة على أداء هذه الأمور من خلال العلم والتجارب الناجحة والربط بالاقتصاد وفرص التمويل، ودخول القطاع المصرفي في تمويل ملفات البيئة".