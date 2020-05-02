بيل جيتس: النظام الصحي الأمريكي ينتج أرقام اختبارات زائفة لكورونا

قال بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، إن النظام الصحي الأمريكي ينتج أرقام اختبارات زائفة لفيروس كورونا، وفقا لما نشره موقع "CNN بالعربية".

وأضاف بيل جيتس، في مداخلة مع برنامج "CNN Town Hall"، أن آلية إجراء الاختبارات في الولايات المتحدة لا تحظى بأولوية كافية، لافتا أن من يخضعون للاختبارات يكون عليهم الانتظار 3 أيام حتى يحصلون على نتائج الاختبارات، وهو يرجح إصابة آخرين في محيطهم دون أن يتم حسابها.

وأوضح بيل جيتس أن هناك دول قارة آسيا تعطي الاختبارات أولولية، لافتا أن لديهم نظام لإجراءا الاختبارات وتتبع حالات الإصابة بشكل أفضل عن الولايات المتحدة.

ورأى أن النظام الصحي في أمريكا فشل في تحديد أولويات يمكنها إعطاء صورة حول حقيقة ما يجري.

وتوقع مؤسس شركة مايكروسوفت، أن يكون هناك حالات وفاة لفيروس كورونا في فصلي الصيف والخريف.