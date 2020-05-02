"الصناعات الهندسية": الحفاظ على القطاع العام درع الدولة ضد كورونا

قالت النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية برئاسة المهندس خالد الفقي، إن حماية الصناعة الوطنية، والحفاظ على القطاع العام، وتوفير بيئة العمل اللائقة للعمال هو الدرع الواقي لمساندة الدولة في معركتها تجاه ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضافت النقابة، في بيان صدرعنها، أن أزمة فيروس كورونا كشفت بشكل عملي الدور الوطني لشركات القطاع العام التي حولت خطوط إنتاجها إلى صناعة كل ما يخص الإجراءات الوقائية للمواطنيين؛ لمنع الإصابة بهذا الفيروس الذي يحصد مئات الآلاف من الأرواح حول العالم.

ونوّهت النقابة العامة بالمواقف والأدوار التاريخية التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي وقواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة وفي ظهرهم الشعب المصري وعماله، خلال السنوات السابقة في مواجهة هدم الدولة المصرية ونشر الفوضى والإرهاب.