الزيادة السكانية تتحدى كورونا.. تسجيل 320 ألف نسمة جديدة في 3 أشهر

رغم انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، إلا أن الزيادة السكانية في مصر مستمرة بمعدلات ثابتة، في تحدي لتفشي الوباء العالمي، حيث أعلنت الساعة السكانية الإلكترونية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنَّ عدد سكان مصر سجّل اليوم السبت الموافق الثاني من مايو، نحو 100 مليون و320 ألف نسمة، وهو ما يعني زيادة نحو 320 ألف نسمة خلال الفترة من 11 فبراير الماضي حتى اليوم.

القاهرة في الصدارة بـ10 ملايين نسمة.. وسيناء بالمركز الأخير بـ108 آلاف و761 نسمة

كما أشارت الساعة السكانية، إلى وصول عدد سكان محافظة القاهرة إلى 10 ملايين نسمة متصدرة ترتيب الاعلى بين المحافظات في عدد السكان، يليها محافظة الجيزة التي تعتبر العاصمة الثانية لمصر، حيث بلغ عدد سكانها 9 ملايين و143 ألفا و271 نسمة.

وفي المركز الثالث جاءت محافظة الشرقية بـ7 ملايين و592 ألفا و9 نسمات، بينما احتلت محافظة جنوب سيناء المركز الأخير بأقل عدد سكان بلغ نحو 108 آلاف و761 نسمة.

وكان اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عقد مؤتمرا صحفيا في 11 فبراير الماضي، للإعلان عن وصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة بالداخل، مؤكدا أن عدد سكان مصر يمثل 1.3% من إجمالي سكان العالم، و7.6% من إجمالي قارة أفريقيا، ويعتبر النمو السكاني في مصر من أعلى المعدلات بين دول العالم.

وأوضح أن أهم ما يميز التركيبة السكانية ارتفاع معدلات إجمالي نسب الشباب، حيث بلغ عدد الشباب في مصر من الفئة العمرية من 18 عاماً حتى 29 عاماً نحو 20.2 مليون نسمة مما يعادل نسبة 21% من إجمالي السكان عام 2019، كما وصل عدد الأسر التي يعيلها الشباب 2 مليون و877 ألفا و14 أسرة بنسبة 12.3% من إجمالي السكان.