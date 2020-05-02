وزير النقل: وصول 20 جرارا جديدة للسكة الحديد قبل نهاية الشهر الجاري

أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، صول 20 جرار جديدا إلى ميناء الإسكندرية قبل نهاية مايو الجاري، مشيرا إلى أنه جرى توريد حتى الآن نحو 30 جرارا جديدا من إجمالي 110 جرارات جديدًا سيجرى وصولها تباعا للهيئة، موضحا أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات التحديث بكل مجالاتها لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأوضح وزير النقل، خلال جولته التفقدية صباح اليوم، لورش الصيانة بالفرز فى منطقة الشرابية، بأن أعمال صيانة القطارات تتم بصورة دورية ومنتظمة، ولا يمكن أن يجرى السماح لأي قطار بالخروج؛ للتشغيل دون التأكد من سلامته الفنية، وتفقد وحدة تدريب قائدي القطارات، وشاهد تدريب عدد من قائدي القطارات على أحد المحاكيات التدريبية الخاصة بالجرارت، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا خلال التدريب من حيث تقليل الإعداد في كل تدريب والألتزام بالمسافات المحدة وارتداء الكمامات والتطهير المستمر بالكحول.

وأكد وزير النقل ضرورة الاستمرار في الالتزام بنظافة الورش والقطارات والزي الرسمي والحفاظ على الجرارات والعربات مع التعامل الجيد مع الركاب، وكذلك الحرص على الاستمرار في حصول الراكب على التذكرة وعدم التهرب من دفع قيمتها خاصة مع تنفيذ الوزارة لمخطط إعلاني استثماري لمحطات السكة الحديد والاستغلال الأمثل لأراضي السكة الحديد، بما يساهم في زيادة العوائد المالية للسكة الحديد لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأوضح أنه يجب وجود نقاط إنذار وإطفاء ونقاط إسعاف في كل ورشة وأن يجرى تأهيل وتدريب كل قائدي القطارات خاصة مع توالي دخول الجرارات والعربات الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة كما يجب الاستمرار في تأهيل ورفع مستوى كافة طائف التشغيل خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير منظومة السكة الحديد.