انطلاق امتحانات اللغة الأجنبية الأولى في أسوان

أدى 5856 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي في أسوان، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى إلكترونيا من المنازل يوميا، ضمن محافظات المرحلة الأولى التي تؤدي الامتحان من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا.

وتابع الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم، الامتحانات الإلكترونية من غرفة العمليات المركزية، مشيرا إلى أنه لم ترد إليه سوى بعض المشكلات الفنية البسيطة وجرى حلها على الفور.

وأضاف الفيومي، أن المديرية أتاحت عددا من أرقام الهواتف وكذلك خدمات (الواتس أب) للرد على الطلاب في حال ظهور أي مشكلة أو استفسار، مشيرًا إلى أن الوزارة أتاحت تطبيقا إلكترونيا يسمح لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي تسجيل الحضور للاختبار وتقديم شكوى أثناء الاختبار.