ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في ماليزيا لـ6 آلاف و176 حالة

سجّلت ماليزيا 105 إصابات جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وذكرت السلطات الصحية الماليزية، أنّ إجمالي الحالات المسجلة بلغ 6 آلاف و176 حالة، في حين لم تسجل أي وفاة جديدة اليوم ليبقى العدد عند 103.

وكان قائد الشرطة الماليزية، قال في وقت سابق، إنّ السلطات تلقي القبض على المهاجرين غير المسجلين في إطار جهود احتواء تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في أعقاب اعتقال مئات المهاجرين واللاجئين في العاصمة كوالالمبور، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وأشارت جماعات حقوقية، إلى أنّ أكثر من 700 مهاجر، بينهم أطفال صغار ولاجئون روهينجا من ميانمار، اعتقلوا خلال مداهمة أمس الجمعة، في منطقة بوسط المدينة يقطنها آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء.

وأوضح المفتش العام بالشرطة عبدالحميد بادور، لوكالة برناما الرسمية للأنباء، أنّ العملية تهدف لمنع المهاجرين غير المسجلين من السفر لمناطق أخرى في ظل القيود المفروضة على الانتقالات لاحتواء تفشي كورونا المستجد.