حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالسويس

شنت رئاسة حي الجناين بمحافظة حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بمنطقة الاجون والمشروع وعدد من المناطق داخل نطاق الحي.

وقام مسؤولي الحي بتحرير محاضر بإزالة التعديات التي تم تنفيذ إزالتها في نطاق الحي.

شارك في الحملة مسؤولي حي الجناين والإدارات الهندسية وحماية أملاك الدولة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة ومنع استغلال الظروف التي تمر بها البلاد.

قامت الحملة اليوم بإزالة التعديات التي تمت بمنطقة اللاجون على مساحة 4 آلاف متر مربع وإزالة بعض التعديات على مساحة 3523 مترا بمنطقة المشروع بحي الجناين.