مصدر: "السهام البترولية" تنقل 66% من غاز الصب

قال مصدر في وزارة البترول، إنَّ شركة السهام البترولية العاملة في مجال نقل المواد الخاصة بالبترول نقلت 3 آلاف طن يوميا من غاز الصب المستخدم في إنتاج البوتاجاز محليًا.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنَّ الشركة نقلت كمية كبيرة من الغاز الصب تقدر بـ96 ألفا و695 طن يوميا بنسبة تقدر بـ66% من إجمالي ما تم نقله على مستوى الجمهورية خلال عام 2019، بجانب نقل ألف و989 طن من غاز البوتاجاز عديم الرائحة، بزيادة قدرها 40% عن عام 2018.

وأوضح المصدر أنَّه تم نقل كمية كبيرة من غاز البروبان عالي النقاوة المستخدم كوقود بديل في الحافلات والروافع وفي مبردات الهواء، حيث تمّ نقل 334 طنًا من غاز البروبان، ونقل 23 ألف و369 طن أمونيا سائلة "نشادر" محليًا.

وتنقل شركة "السهام البترولية" بنقل المواد للخارج، حيث تمّ نقل 157 ألف طن من الأمونيا السائلة "النشادر" إلى السعودية، كما عقدت الشركة اتفاقيات جديدة لنقل المنتجات والكيماويات من شركات الإنتاج الي المصانع من خلال 29 تعاقدًا جديدًا خلال2019، فضلا عن 129 تعاقد تم تجديدة.

وذكرت الشركة، في بيان سابق لها، أنَّه يتمّ العمل حاليًا على تحديث ورفع كفاءة أسطول نقل وتوزيع المنتجات البترولية والالتزام بتركيب أجهزة "GPS" على جميع سيارات نقل المنتجات بمختلف أنواعها بهدف إحكام الرقابة وضمان وصولها من المستودعات لأماكن الاستهلاك.

وأضافت أنَّه تمّ نقل أكثر من 10 ملايين لتر من المنتجات البترولية يومياً (بنزين بجميع أنواعه – سولار -مازوت - زيت خام – بتروكيماويات – وغيرها من المنتجات) خلال عام 2019.