للأسر الأكثر احتياجا.. "مصر الخير" تطلق أكبر قافلة مساعدات لـ17 محافظة

أطلقت مؤسسة مصر الخير أكبر قافلة محملة بالمساعدات الغذائية الشاملة، والتي تضم مواد غذائية وخضروات ولحوم البيضاء، للأسر المستحقة بالمحافظات، بمشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقال الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن المؤسسة تطلق اليوم قافلة لتوصيل الطعام للمستحقين في أماكنهم بـ17 محافظة بنحو 600 طن من المواد الغذائية والمواد الطبية، ما يعين على الوقاية من فيروس كورونا، حيث تتحرك 26 ترلة و27 براد تحمل 65 ألف كرتونة و12 ألف شيكارة بطاطس زنة 5 كيلو لتوصيلها إلى المستحقين في المحافظات.

وأضاف جمعة، أن مؤسسة مصر الخير يشتمل عملها على 5 مجالات هي "التعليم والصحة والتكافل والبحث العلمي ومناخي الحياة"، وهذا هو وقت تصدر التكافل الاجتماعي للمشهد، وكل ذلك بتوجيه قوله تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى"، وقوله تعالى "وافعلوا الخير لعلكم تفلحون"، قائلا: "نحن في أشد الحاجة في هذا الوقت للتعاون والتكافل حتى تمر هذه الأزمة بسهولة".

وقالت نفين القباج وزيرة التضامن، إن انطلاق قافلة مصر الخير، اليوم، يأتي بعد انطلاق قوافل صندوق تحيا مصر، أمس، تأكيدا لجهود الدولة ومؤسسات المجتمع تجاه أهالينا في جميع المحافظات، كما تنطلق قافلتين بالتعاون بين مؤسسة مصر الخير ووزارة التضامن، الأسبوع المقبلين، تتحمل كل جهة نصف تكلفة القافلة وتوجه القافلة الأولى إلى الإسكندرية بحمولة 45 ألف كرتونة والأخرى تتوجه إلى محافظة أسيوط وتحمل 50 ألف كرتونة.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه سعيد بالمشاركة في إطلاق مبادرة مؤسسة مصر الخير، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تهدف للوصول إلى الأسر المستحقة خصوصًا في ظل جائحة كورنا، والتي أعاقت الكثيرين عن العمل، مؤكدا أن انطلاق القافلة رسالة قوية للجميع، بأن المصريين جميعا يعملون على قلب رجل واحد.