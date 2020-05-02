بعد 7 أسابيع من الغلق.. مراكز التسوق في النمسا تفتح أبوابها

فتحت جميع المحلات التجارية ومراكز التسوق أبوابها في النمسا، اليوم، بعد مرور نحو 7 أسابيع من غلق جميع المتاجر بسبب انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وسمحت حزمة تخفيف الإجراءات الثانية التي أقرتها الحكومة بإعادة فتح مراكز التسوق ومصففي الشعر وجميع المحلات التجارية التي تبلغ مساحتها أكثر من 400 متر مربع، بدءا من اليوم بما في ذلك متاجر التجزئة الكهربائية الكبيرة وسلاسل الأزياء ومتاجر الأثاث وتجار التجزئة ومراكز بيع الأدوات الرياضية.

وشملت الإجراءات الاحترازية الجديدة استخدام الكمامات في جميع المحال والحفاظ على مسافة متر بين الاشخاص، ويشهد اليوم الأول لعمل جميع المحلات التجارية خصومات كبيرة وتخفيضات سخية لجذب المستهلكين، فيما تظل أبواب المطاعم مغلقة حتى دخول حزمة التسهيلات الثالثة إلى حيز التنفيذ في 15 مايو المقبل.