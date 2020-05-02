فيديو.. البابا تواضروس: الكنيسة مشغولة بخدمة الوطن وحفظه وصيانته

واصل المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بث حلقات برنامج "جدد أيامنا كالقديم"، الذي يطلقه على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"يوتيوب".

وفي الحلقة التي حملت عنوان "كنيسة وطنية"، قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إحدى دعائم الوطن، ويجرى تسميتها الكنيسة الوطنية لأنها كنيسة الوطن، مشيرا إلى أن الكنيسة مشغولة بخدمة الوطن وحفظه وصيانته.

https://youtu.be/Mo0tAblPVXc?fbclid=IwAR14NgsL7yz8R9_ODPbCgcP8EraMwXKJVauUg0HSjz5nb-9XlLbDMFEs27o

كان المركز الإعلامي للكنيسة أطلق عددا من البرامج والفعاليات عبر منصات التواصل الاجتماعي لربط الأقباط بالكنيسة في ضوء الاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي شملت غلق الكنائس وتعليق الصلوات لفترة مؤقتة.