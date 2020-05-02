تحرير 43 محضر أشغال و36 محضر نظافة ورفع 63 فرشا بمدينة القصاصين

أعلنت هدى عبدالغفار رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، أن الوحدة المحلية نفذت عدة حملات لضبط الشارع والأسواق وأعمال النظافه العامة، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية تجاه فيروس كورونا المستجد.

وأشارت رئيس المركز والمدينة، إلى أنه جرى عمل 43 محضر أشغال طريق، وكذلك جرى عمل 36 محضر نظافة عامة بالإضافة إلى التحفظ على 21 ميزانا.

وفي نفس السياق أوضحت هدى عبدالغفار، أنه جرى رفع مجموعات من الكتل الخرسانية والبلدورات والأخشاب التي كانت تعوق الحركة من الشوارع الرئيسية والشوارع الجانبية، هذا بخلاف إزالة ورفع 63 فرش للباعة الجائلين والمرور اليومي من قبل مجلس المدينة لفض أي تجمعات، وكذلك المرورعلى المحال التجاريه (الأسماك والمثلجات)، وغيرها من المحال للوقوف على النظافة العامة والتهوية والإضاءة.

وأشارت رئيسة المدينة إلى أنها شكلت لجنه لمتابعة الانضباط وأعمال النظافة، واللجنة مكونة من هشام نصار مدير المتابعة وإسماعيل شحاتة مدير الأزمات والكوارث وأحمد أمين رئيس قسم الإشغالات، ومحمد عبدالله رئيس قسم تراخيص المحلات.