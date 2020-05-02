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لتطهير القليوبية من كورونا.. انطلاق النسخة الـ3 من "شباب بيحب مصر"

كتب:

حسن صالح
06:00 م | السبت 02 مايو 2020
الدكتور محمود الصبروط

الدكتور محمود الصبروط

أعلن الدكتور محمود الصبروط  مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة " شباب بيحب مصر" لتطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية والميادين العامة والمساجد والأماكن المحيطة بالمراكز، للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد اليوم.

وأضاف الصبروط، أن المبادرة تعتمد على شباب متطوع من مراكز الشباب على مستوى 8 إدارات فرعية، تشمل بنها بنها والقناطر الخيرية وطوخ وقليوب وشبرا الخيمة وشبين القناطر والخانكة والعبور وكفر شكر وشبين القناطر.

وأوضح الصبروط، في تصريح له، اليوم، أنه المباردة استهدفت 49 قرية تابعة لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب ورؤية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.