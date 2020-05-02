 جنوب أفريقيا تسجل 304 إصابات جديدة بكورونا

سجلت جنوب أفريقيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 304 إصابات جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، و13 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأوضح وزير الصحة الجنوب أفريقي زويلي مكيزي، أن إجمالي عدد الإصابات بالوباء في البلاد ارتفع إلى 5 آلاف و 951إصابة، مؤكدا تسجيل 116 حالة وفاة منذ بداية ظهور الوباء وألفين و382 حالة شفاء.

وأشار مكيزي، إلى أن الإصابات الجديدة انحصرت في مقاطعات كيب الغربية وجاوتنج وكوازولو ناتال وكيب الشرقية.

وكانت منظمة الصحة العالمية، حذرت من مخاطر انتشار كورونا المستجد في القارة الأفريقية، مشيرة إلى ضعف منظومات الرعاية الصحية في معظم دول القارة والنقص في المستلزمات الطبية، فضلا عن الظروف الاقتصادية الصعبة.