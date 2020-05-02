بعد التراويح بـ عمرو بن العاص.. هل تكرر الأوقاف التجربة في مساجد أخرى؟

أكدت وزارة الأوقاف أن نقل صلاة التراويح بالإذاعة المصرية سيكون من خلال مسجد عمرو بن العاص، نافية فتح مساجد أخرى.

وقالت الوزارة في بيان لها: "سيقتصر الأمر على هذا المسجد فقط، والتزام سائر المساجد على مستوى الجمهورية بالتعليق الكامل للجمع والجماعات إلى أن يأذن الله عز وجل بزوال علة الغلق".

يذكر أن وزارة الأوقاف قررت بث صلاة القيام لكبار القراء إذاعيا بحضور الإمام وثلاثة من المصلين فقط بمسجد عمرو بن العاص بدءا من الأحد.

وقالت الوزارة، في بيان لها: "مع اقتراب العشر الأواخر من رمضان وفي ظل حرص وزارة الأوقاف المصرية على بث بعض الأجواء الروحية المتصلة بالشهر الكريم ، وبعد تأكد الوزارة من انضباط الأمور والتزام جميع أئمتها والعاملين بضوابط غلق المساجد، ونجاح ضوابط تشغيل قرآن المغرب وقرآن الفجر، والتزام جميع المديريات والإدارات بالضوابط التي قررتها الوزارة، وتفهم المواطنين المحترمين جميعا لهذه الضوابط التي تتخذها الوزارة بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية والطبية معًا، قررت وزارة الأوقاف بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ممثلة في قطاع الإذاعة وتحديدًا (إذاعة القرآن الكريم)، ووزارة الاتصالات ممثلة في (المصرية للاتصالات)".

وأضافت: "لذلك قررت وزارة الأوقاف بث صلاة العشاء والتراويح إذاعيا يوميا من مسجد سيدنا عمرو بن العاص بمصر القديمة بالقاهرة، بحضور إمام المسجد واثنين فقط من العاملين به، وبحيث تختار إذاعة القرآن الكريم يوميا أحد القراء المعتمدين إذاعيا لصلاة التراويح بالمسجد، حيث يتم نقل صلاة العشاء وصلاة التراويح نقلًا مباشرًا يوميًا عبر إذاعة القرآن الكريم، مع الالتزام بعدم فتح المسجد أمام المصلين، وعدم تشغيل أي سماعات خارجية منعا لأي تجمع خارج المسجد أو في ساحاته الخارجية، والاقتصار على تشغيل سماعة داخلية واحدة على قدر تحقيق النقل الإذاعي فقط".