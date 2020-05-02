محافظ البحيرة: استثناء محلات الفول والطعمية والحلويات من إغلاق الحظر

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بضرورة الالتزام باستمرار عمل محلات الحلويات والمطاعم (الفول والطعمية.. إلخ)، بعد سريان وقت الحظر، مع منع تكدس وتزاحم المواطنين والتأكيد على الالتزام بقواعد ومعايير الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وارتداء وسائل الوقاية الشخصية.

جاء ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة والإجراءات الواجب اتخاذها لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة ومجابهة انتشار فيروس كورونا، وفي ضوء التوجيهات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين.

ووجه "آمنة" بالتنسيق مع الوحدات المحلية وتدبير القوات الأمنية اللازمة لتنفيذ الإزالات، والإزالة الفورية لمخالفات البناء وإزالتها حتى سطح الأرض، والتشديد على تطبيق إجراءات الحظر المعلنة بدءً من الساعة 9 مساءً ومنع تحرك المواطنين إلا للضرورة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.