رئيس لجنة الحساب الختامي: 9 مليارات جنيه تجاوزات مالية لمخصصات الهيئات

يستعد مجلس النواب، خلال جلساته المقرر عقدها بداية من الأحد، مناقشة عدد من التشريعات المهمة أبرزها مشروع قانون البنك المركزي الجديد، علاوة علي تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2018 - 2019.

من جانبه، قال النائب مصطفى سالم، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لدراسة الحساب الختامي لموازنة 2018-2019، إن أبرز الملاحظات التي جاءت بالحساب الختامي، كانت تدني مستوى العائد الناجم عن الاستثمارات لبعض الهيئات أو عدم وجود عائد منها أصلاه، نتيجة للقرات غير الموفقة التي اتخذتها، لذلك فاللجنة طلبت من الحكومة تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة العامة للرقابة المالية للتحقيق في هذا الأمر وإرسال تقرير للمجلس بنتائجه.

وأضاف سالم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الحساب الختامي رصد أيضا تجاوز العديد من الهيئات للاعتمادات المالية المخصصة لها من قبل مجلس النواب في قوانين الربط الخاصة بها دون اتخاذ الإجراءات التشريعية لذلك بالمخالفة لأحكام قانون الموازنة العامة بلغت السنة الماضية 2018-2019 نحو 9 مليارات، وهو ما يُعد مخالفة مالية تتطلب التحقيق فيها وتحديد المسئول عنها.