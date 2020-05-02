محافظ كفر الشيخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان 

قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، أصدق التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة الأبطال، قادة وضباطًا وجنودًا، وكافة أبناء الشعب المصري، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان.

ودعى المحافظ المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الوطنية على الشعب المصري بمزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بجنودنا البواسل الذين سطروا أروع مثال للبطولة والتضحية لاستعادة الكرامة وتحرير الأرض، لافتًا أن تلك الذكرى الخالدة ستظل على مر العصور مصدر إلهام لنا جميعًا، نتعلم ونستلهم منها معاني العزيمة والإصرار.