ولاية الخرطوم تؤكد التشدد في تطبيق إجراءات الحظر

أكدت الغرفة المركزية المشتركة للطوارئ الصحية في ولاية الخرطوم، الأكثر تسجيلا للإصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في السودان، التشدد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بتدابير الوقاية من الوباء.

واستعرضت الغرفة - في اجتماع اليوم - تقريرا لوزارة الصحة بالولاية، حذر من تزايد الإصابات خصوصا وسط الكوادر الطبية والإعلاميين.

وذكر التقرير أن هناك تحسنا ملحوظا في التجهيزات الطبية للتعامل مع الوباء، وتعقيم المحليات المختلفة، وقررت اللجنة توفير أجهزة فحص في مداخل الولاية لاخضاع القادمين والمغادرين للفحص، فيما طالبت باتخاذ إجراءات صارمة للمخالفين لقرار حظر السفر بين الولايات.

وأوصت اللجنة بضرورة معالجة تكدس النفايات في الشوارع والميادين والأحياء بالحصول على دعم مالي لهذا الغرض.

وكانت وزارة الصحة السودانية أكدت في وقت سابق، اليوم، تسجيل 91 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد، و5 حالات وفاة، 3 منها في الخرطوم واثنتان في ولاية الجزيرة وسط السودان.

وذكرت الصحة السودانية، في بيان اليوم، أن تلك هي أعلى حصيلة يومية تُسجل للإصابة بفيروس كورونا منذ ظهور المرض بالسودان في شهر مارس الماضي.

وأوضحت أن الحالات الجديدة سُجلت منها 71 في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 6 ولايات.