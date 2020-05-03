حظك اليوم الأحد 3-5-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

امرأة برج الميزان تفضل أن تلتزم بالهدوء في المواقف الصعبة التي تمر بها، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تنافر القمر ونبتون في منزلي الصحة ينصحك بالابتعاد عن الأضواء، وعليك أن تعمل في سرية وكتمان وانتبه لصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر ويجب ألا تبوح اليوم بمكنون قلبك إلا للشخص الذي تثق به.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.