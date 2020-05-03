حظك اليوم الأحد 3-5-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مولود برج العقرب بالغيرة والعصبية، ومن الصعب أن يثق بأفكار من حوله، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل أصدقاء العمل يدفعك نحو أن تكون أمينا مع الزملاء والأصدقاء وبالمقابل سيكونوا أمناء معك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

نبتون في منزل الحب يوفر لك جوا من الرومانسية وطوفان من مشاعر حب حقيقية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان سامو زين، ويوافق تاريخ ميلاده 10 نوفمبر.